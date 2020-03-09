В России число инфицированных коронавирусом выросло до 20 человек

16:01, 09 марта 2020, ПАИ

Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло до 20, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. Трое новых инфицированных находятся в Москве, все посещали Италию в последние две недели.

«Результаты подтверждены в установленном порядке», - говорится в сообщении. В штабе отметили, что все госпитализированные уже находятся в инфекционных боксах.

Из 20 случаев заражения 17 выявлены у вернувшихся из Италии россиян, два у граждан Китая и один у гражданина Италии.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены почти в 100 странах.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 58,6 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились 106,9 тыс. человек, более 3,6 тыс. умерли.