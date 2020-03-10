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Общество

В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий

Запрет на проведение массовых мероприятий ввели в Москве до 10 апреля. Как пишет ТАСС, речь идет о мероприятиях численностью более 5 тысяч человек.

Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. В связи с принятыми мерами не состоятся фестиваль «Крымская весна» и празднование годовщины присоединения Крыма на Тверской улице 15 марта.

Кроме этого, посещение спортивных мероприятий, включая футбольные и хоккейные матчи, будет ограничено (не более 5 тысяч участников и болельщиков).

Сергей Собянин отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции осложняется. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что прекращение распространения коронавируса к лету маловероятно.

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