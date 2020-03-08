ВОЗ: Прекращение распространения коронавируса к лету маловероятно

09:00, 07 марта 2020, ПАИ

Прекращение распространения коронавируса COVID-19 к лету 2020 года маловероятно. Как пишет ТАСС, об этом сообщил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться», - отметил специалист. По его словам, утверждение, что новый коронавирус исчезнет летом, как сезонный грипп, является «ложной надеждой».

Майкл Райан добавил, что если распространение коронавируса прекратится к лету, это станет «неожиданной удачей». В настоящее время специалисты не спешат делать подобное предположение, поскольку отсутствуют соответствующие доказательства.