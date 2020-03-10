0
22:23
Михаила Строда разыскивают родственники в Псковской области
19:31
Власти Псковской области и силовики обеспечат контроль за сохранностью туй возле памятника 6-й роте
17:58
Псковский губернатор поздравил работников госархива с профессиональным праздником
17:37
Работа над тремя томами книги «Солдаты Победы» ведется в Псковской области
16:43
В Псковской области заработал телефон горячей линии для вернувшихся из зараженных коронавирусом стран
15:51
Tele2 подвела итоги десятилетней работы в Псковской области
15:11
Жителей Псковской области приглашают стать «Волонтерами Конституции»
Еще новости
Общество

Словения закрыла границу с Италией из-за коронавируса

Словения закрыла государственную границу с Италией из-за распространения коронавируса нового типа. Как пишет ТАСС, соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности премьер-министра Словении Марьян Шарец.

Указанная мера не затронет грузовые перевозки. Первый случая инфицирования коронавирусом в Словении выявили 4 марта. Сейчас в стране 34 заболевших.

В настоящее время словенские больницы ввели полный запрет на посещение пациентов, спортивные мероприятия проходят без присутствия зрителей, отменены лекции в университетах. Ранее границу с Италией закрыла Австрия.

В Италии заражены коронавирусом 8 тысяч 514 человек, более 630 скончались.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий Около 170 человек умерли в Италии из-за коронавируса за сутки Прокат комедии «Кролик Питер 2» перенесен в России В Псковской области заработал телефон горячей линии для вернувшихся из зараженных коронавирусом стран В школах Липецкой области ввели карантин из-за коронавируса «Переболел коронавирусом»: Россиянам предложили сообщать работодателям о перенесенном заболевании Голосование по поправкам в Конституцию не планируется переносить из-за коронавируса Не пользоваться общественным транспортом в час пик призвал Роспотребнадзор Из-за коронавируса отменены около 400 выставок по всему миру Из-за коронавируса в Китае умерли 3136 человек
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Михаила Строда разыскивают родственники в Псковской области
10 марта 2020
Михаила Строда разыскивают родственники в Псковской области
Власти Псковской области и силовики обеспечат контроль за сохранностью туй возле памятника 6-й роте
10 марта 2020
Власти Псковской области и силовики обеспечат контроль за сохранностью туй возле памятника 6-й роте
Псковский губернатор поздравил работников госархива с профессиональным праздником
10 марта 2020
Псковский губернатор поздравил работников госархива с профессиональным праздником
Работа над тремя томами книги «Солдаты Победы» ведется в Псковской области
10 марта 2020
Работа над тремя томами книги «Солдаты Победы» ведется в Псковской области
В Псковской области заработал телефон горячей линии для вернувшихся из зараженных коронавирусом стран
10 марта 2020
В Псковской области заработал телефон горячей линии для вернувшихся из зараженных коронавирусом стран
Tele2 подвела итоги десятилетней работы в Псковской области
10 марта 2020
Tele2 подвела итоги десятилетней работы в Псковской области
Жителей Псковской области приглашают стать «Волонтерами Конституции»
10 марта 2020
Жителей Псковской области приглашают стать «Волонтерами Конституции»
В рамках программы «Земский учитель» в Псковской области размещено более 150 вакансий
10 марта 2020
В рамках программы «Земский учитель» в Псковской области размещено более 150 вакансий

Идет загрузка...