Словения закрыла границу с Италией из-за коронавируса

22:43, 10 марта 2020, ПАИ

Словения закрыла государственную границу с Италией из-за распространения коронавируса нового типа. Как пишет ТАСС, соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности премьер-министра Словении Марьян Шарец.

Указанная мера не затронет грузовые перевозки. Первый случая инфицирования коронавирусом в Словении выявили 4 марта. Сейчас в стране 34 заболевших.

В настоящее время словенские больницы ввели полный запрет на посещение пациентов, спортивные мероприятия проходят без присутствия зрителей, отменены лекции в университетах. Ранее границу с Италией закрыла Австрия.

В Италии заражены коронавирусом 8 тысяч 514 человек, более 630 скончались.