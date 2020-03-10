Около 170 человек умерли в Италии из-за коронавируса за сутки

20:29, 10 марта 2020, ПАИ

В результате заболевания, вызванного коронавирусом нового типа COVID-2019, в Италии за прошедшие сутки скончались 168 человек. Как пишет ТАСС, количество летальных исходов возросло до 631.

На данный момент в Италии инфицированы 8 тысяч 514 человек. Распространение коронавируса привело к закрытию 14 итальянских провинций.

Жительница Пскова, посетившая Италию, рассказала о первых дня распространения коронавируса в Европе. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что прекращение распространения коронавируса к лету маловероятно.