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Летние Олимпийские игры в Токио могут перенести из-за коронавируса

В Токио из-за коронавируса могут перенести летние Олимпийские игры. Олимпиада в таком случае пройдет через год или два, сообщает РИА Новости.

Член японского оргкомитета Харуюки Такахаши рассказал, что отмены игр точно не будет, но возможен их перенос. Лучше всего, если игры пройдут через 2 года, поскольку расписание спортивных мероприятий на 2021 год уже полностью согласовано.

Из-за распространения коронавируса власти разных стран мира вводят повышенные меры безопасности. В частности, были отложены несколько олимпийских квалификационных турниров, а также отменены порядка 400 выставок по всему миру.

Олимпиада в Токио была запланирована на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. В феврале была создана специальная рабочая группа, которая занималась мониторингом ситуации. На данный момент количество жертв от коронавируса в Китае составляет 3158 человек.

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