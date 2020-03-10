Из-за коронавируса отменены около 400 выставок по всему миру

08:57, 10 марта 2020, ПАИ

Коронавирус стал причиной отмены около 400 выставок по всему миру. 10 из них должен был организовать Российский экспортный центр, передает ТАСС.

После анализа первых данных на начало 2020 года будет оценено влияние коронавирусной инфекции на экспорт.

«Эпидемия усложнила транспортировку и процесс заключения сделок», - рассказала гендиректор РЭЦ Вероника Никишина, отметив также, что Китай является основным потребителей несырьевых неэнергетических товаров России.

Российский экспортный центр нацелен на максимизацию экспортных результатов при помощи эффективной работы.

«Надеюсь, что сложившаяся ситуация с коронавирусом позволит пересмотреть существующие деловые практики», - добавила Вероника Никишина.

По состоянию на 10 марта, жертвами коронавируса в Китае стали 3136 человек. В Италии из-за вируса были закрыты 14 провинций.