Псковские педагоги из «Кванториума» проходят курсы в Севастополе

12:03, 11 марта 2020, ПАИ

Педагоги детских технопарков «Кванториум» из 12 городов России, включая Псков, проходят курсы в Севастополе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Севастополя.

Помимо педагогов из Пскова в мероприятии участвуют наставники «Кванториумов» из Нальчика, Вологды, Королева, Майкопа, Элисты, Евпатории, Владикавказа, Михайловска, Краснодара, Ростова-на-Дону и Севастополя.

В рамках курсов для педагогов разработана программа, которая рассчитана на знакомство с современной системой образования. Её участников мотивируют на саморазвитие, обучают создавать новые учебные программы. Во время сессии педагоги разбирают и изучают ключевые инструменты проектной деятельности: дизайн-мышление, методы генерации идей, педагогическое сценирование.

Образовательная сессия для педагогов проходит в севастопольском детском технопарке «Кванториум». Обучение продлится до 14 марта.

В начале марта в детском технопарке «Кванториум Псков» проходил второй межрегиональный открытый конкурс изобретений и инженерии «Мейкертон». Победителями соревнований стала команда из Пскова.