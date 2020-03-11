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Общество

Жители десяти районов Псковской области получили возможность сортировать мусор

Жители десяти районов Псковской области получили возможность сортировать мусор, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов — компании «Экопром».

Сетчатые контейнеры (более 350 штук) для ПЭТ-отходов уже установлены в Пскове, Великих Луках, Дновском, Плюсском, Пыталовском, Дедовичском, Пушкиногорском, Псковском, Гдовском, Порховском районах. До 1 января 2019 года в восьми из перечисленных муниципалитетов не было раздельного сбора твердых коммунальных отходов. 

В марте компания «Экопром» намерена установить ещё сто сетчатых контейнеров для пластиковых отходов в зоне своей деятельности. Ранее сообщалось, что новые сетки уже появились в Псковском районе в деревнях Борисовичи и Щиглицы.

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