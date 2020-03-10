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Общество

Новые сетчатые контейнеры для сбора пластиковых бутылок устанавливают в Псковском районе

Новые сетчатые контейнеры для сбора пластиковых бутылок устанавливают в Псковском районе. Сетки уже появились на специальных контейнерных площадках в Борисовичах на улице Михаила Егорова, 6 и в деревне Щиглицы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов — компании «Экопром». 

Объём каждого сетчатого контейнера - 1,1 кубометра, у контейнера четыре колеса, два из которых снабжены тормозами. Ёмкость предназначается для раздельного сбора пластика, полиэтилена и ПЭТ-бутылок. 

В компании отметили, что установка контейнеров для раздельного сбора мусора в Псковской области продолжится. Контейнеры в псковских дворах поставят по заявке от управляющих компаний из районов, которые находятся в ведении «Мехуборки». 

В Щиглицах контейнерная площадка появилась в рамках проекта «Чистая деревня». Проект победил в региональном конкурсе инициатив территориальных общественных самоуправлений. Его разработчиком является член Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании Антон Никулин. 

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