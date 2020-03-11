Таиланд ужесточил въезд для россиян из-за коронавируса

14:20, 11 марта 2020, ПАИ

В результате распространения коронавируса Таиланд ужесточил въезд для граждан 18 стран, включая Россию, пишет РИА Новости.

Ранее жители России, Болгарии, Бутана, Китая, Кипра, Эфиопии, Фиджи, Грузии, Индии, Казахстана, Мальты, Мексики, Науру, Папуа Новой Гвинеи, Румынии, Саудовской Аравии, Узбекистана и Вануату могли оформить в Таиланде по паспорту или другим документам визу по прибытии. Теперь же такая возможность исключена.

Также ужесточен въезд для граждан Южной Кореи, Италии и Гонконга.

В Таиланде около 59 человек заболели коронавирусом, 34 выздоровели и 1 умер. Всемирная организация здравоохранения заявила, что прекращение распространения коронавируса к лету маловероятно.