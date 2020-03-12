Том Хэнкс заразился коронавирусом

07:53, 12 марта 2020, ПАИ

Голливудский актер Том Хэнкс на своей странице в Twitter заявил, что он и его супруга Рита заразились коронавирусом COVID-19.

По словам актера, сейчас они вместе с женой находятся в Австралии на съемках. Они почувствовали себя плохо и недомогания, как отметил Том Хэнкс, были характеры для коронавируса, поэтому они с супругой решили сдать анализы.

«Мы прошли тесты на коронавирус, которые дали положительный результат», - написал актер, добавив, что, согласно правилам, их с женой поместят в карантин до излечения.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового коронавируса в мире.