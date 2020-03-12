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Общество

Том Хэнкс заразился коронавирусом

Голливудский актер Том Хэнкс на своей странице в Twitter заявил, что он и его супруга Рита заразились коронавирусом COVID-19.

По словам актера, сейчас они вместе с женой находятся в Австралии на съемках. Они почувствовали себя плохо и недомогания, как отметил Том Хэнкс, были характеры для коронавируса, поэтому они с супругой решили сдать анализы. 

«Мы прошли тесты на коронавирус, которые дали положительный результат», - написал актер, добавив, что, согласно правилам, их с женой поместят в карантин до излечения. 

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового коронавируса в мире. 

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