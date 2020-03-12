0
09:40
Имя Василия Маргелова будет носить площадь в сербском городе Панчево
07:53
Том Хэнкс заразился коронавирусом
07:00
Михаил Ведерников: Работа по поддержке футбола в Псковской области будет кардинально перестроена
22:09
Владимир Путин установил выплаты военным и семьям погибших бойцов 6-й роты
21:39
Усиление ветра ожидается в Псковской области в ночь на 12 марта
20:44
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
17:57
Бюст бойца 6-й роты Сергея Михайлова открыли в сквере Памяти в Новоржеве
Еще новости
Общество

Парк у Мирожского монастыря подрядчик обещает сдать в срок

Фото: Наталья Оглоблина

На прилегающей к Мирожскому монастырю территории в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов ведутся работы по созданию парковой зоны. 12 марта ход работ оценил глава администрации Пскова Александр Братчиков, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Проектом предполагается монтаж дренажной системы с возможностью очистки ливневых вод, создание острова и мостиков к нему, обучающего класса для школьников под открытым небом, создание смотровой площадки, монтаж освещения, масштабное благоустройство.

Фото: Наталья Оглоблина

Руководитель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова Кристина Кобызь уточнила, что в октябре проект планируется завершить. «В сентябре пройдёт посадка деревьев, приедут эстонские школьники, будут приглашены жители Пскова. В планах высадка 260 деревьев». - сказала она.

Представитель подрядной организации сообщил, что в настоящее время идет осушение территории, определены границы будущих дорожек прогулочной зоны, скамеек для отдыха, осветительных опор. При реализации проекта будут учтены запросы маломобильных граждан.

Отмечено, что данная территория будет своего рода экологическим парком. Здесь не планируется создание детских игровых зон. В этой части города намерены создать площадку для занятий школьников и студентов в рамках изучения вопросов экологии. Совместно с эстонскими коллегами разрабатываются методические рекомендации по ведению уроков. В них будут темы об обитателям и рек Пскова, растениях, произрастающих вблизи Мирожского монастыря.

Александр Братчиков поинтересовался у подрядчика реализацией графика намеченных работ. Представитель компании заверил, что срывов не будет. Объект сдадут в срок.

Подробнее о проектах приграничного сотрудничества, реализуемых в Пскове, можно прочитать здесь >>>.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Имя Василия Маргелова будет носить площадь в сербском городе Панчево
12 марта 2020
Имя Василия Маргелова будет носить площадь в сербском городе Панчево
Том Хэнкс заразился коронавирусом
12 марта 2020
Том Хэнкс заразился коронавирусом
Михаил Ведерников: Работа по поддержке футбола в Псковской области будет кардинально перестроена
12 марта 2020
Михаил Ведерников: Работа по поддержке футбола в Псковской области будет кардинально перестроена
Владимир Путин установил выплаты военным и семьям погибших бойцов 6-й роты
11 марта 2020
Владимир Путин установил выплаты военным и семьям погибших бойцов 6-й роты
Усиление ветра ожидается в Псковской области в ночь на 12 марта
11 марта 2020
Усиление ветра ожидается в Псковской области в ночь на 12 марта
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
11 марта 2020
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Бюст бойца 6-й роты Сергея Михайлова открыли в сквере Памяти в Новоржеве
11 марта 2020
Бюст бойца 6-й роты Сергея Михайлова открыли в сквере Памяти в Новоржеве
Александр Котов: Поправка в Конституции о запрете отчуждения территории РФ важна для Псковской области
11 марта 2020
Александр Котов: Поправка в Конституции о запрете отчуждения территории РФ важна для Псковской области

Идет загрузка...