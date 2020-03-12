Парк у Мирожского монастыря подрядчик обещает сдать в срок

10:10, 12 марта 2020, ПАИ

На прилегающей к Мирожскому монастырю территории в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов ведутся работы по созданию парковой зоны. 12 марта ход работ оценил глава администрации Пскова Александр Братчиков, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Проектом предполагается монтаж дренажной системы с возможностью очистки ливневых вод, создание острова и мостиков к нему, обучающего класса для школьников под открытым небом, создание смотровой площадки, монтаж освещения, масштабное благоустройство.

Руководитель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова Кристина Кобызь уточнила, что в октябре проект планируется завершить. «В сентябре пройдёт посадка деревьев, приедут эстонские школьники, будут приглашены жители Пскова. В планах высадка 260 деревьев». - сказала она.

Представитель подрядной организации сообщил, что в настоящее время идет осушение территории, определены границы будущих дорожек прогулочной зоны, скамеек для отдыха, осветительных опор. При реализации проекта будут учтены запросы маломобильных граждан.

Отмечено, что данная территория будет своего рода экологическим парком. Здесь не планируется создание детских игровых зон. В этой части города намерены создать площадку для занятий школьников и студентов в рамках изучения вопросов экологии. Совместно с эстонскими коллегами разрабатываются методические рекомендации по ведению уроков. В них будут темы об обитателям и рек Пскова, растениях, произрастающих вблизи Мирожского монастыря.

Александр Братчиков поинтересовался у подрядчика реализацией графика намеченных работ. Представитель компании заверил, что срывов не будет. Объект сдадут в срок.

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