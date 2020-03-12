Биология и химия лидируют среди ЕГЭ по выбору у школьников Псковской области

12:29, 12 марта 2020, ПАИ

Биология и химия лидируют среди ЕГЭ по выбору у выпускников школ Псковской области. Об этом 12 марта на пресс-конференции сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, это способствует при поступлении на медицинские факультеты.

До 1 февраля школьники могли сделать выбор сдаваемых на экзамене дисциплин.

«Принципиальных изменений в единых государственных экзаменах не произошло, они ориентированы на школьную программу. На протяжении многих лет они не меняются, задания выложены в интернете с 1 сентября, с ними в школах работают», - сказал Александр Седунов.

Он подчеркнул, что для положительных результатов на ЕГЭ важно «не волноваться и не приносить с собой мобильные и шпаргалки». «К сожалению, 2-3 раза в год мы выявляем шпаргалки на ЕГЭ, это будет приводить к аннулированию результатов экзамена», - сказал он.