Псковским выпускникам на ЕГЭ по химии предложат провести лабораторные опыты

12:24, 12 марта 2020, ПАИ

В 2020 году выпускникам, выбравших для сдачи Единого государственного экзамена химию, предстоит помимо теоретической части выполнить лабораторные исследования. Об этом на встрече с журналистами сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

«Мы будем проводить экзамен по химии с использованием очного эксперимента — будут предложены реактивы, потребуется получить реакцию в рамках задания, которое должен выполнить ученик. Мы считаем, что это важно», - цитирует главу ведомства корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Седунова, подобная практическая работа будет востребована в будущем.

При этом руководитель комитета подчеркнул, что других новшеств в сдаче ЕГЭ в текущем году не будет. «Алгоритм прохождения устоялся за много лет, Псковская область с 2002 года участвует в этом. Сам механизм известен с первого класса во всех школах», - сказал он.

Всего в регионе будет 36 пунктов сдачи ЕГЭ, они оборудованы системами видеонаблюдения.