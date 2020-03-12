Александр Котов: Поправки к Конституции отражают положение дел в стране

14:14, 12 марта 2020, ПАИ

«Мы поддержали поправки потому, что они во многом отражают положение дел, которое у нас складывается в стране», — прокомментировал председатель Псковского областного Собрания Александр Котов решение регионального парламента одобрить предложенные поправки к Конституции России. В ходе внеочередной сессии 12 марта депутаты областного Собрания большинством голосов поддержали поправки в основной закон страны, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Законодательные органы субъектов Российской Федерации являются полноправными участниками конституционного процесса, — пояснил Александр Котов. — По установленному регламенту закон о поправках в Конституцию может вступить в силу только после того, как его одобрили не менее, чем 2/3 законодательных органов субъектов РФ. Естественно, мы не можем оставаться в стороне. Депутаты Псковского областного Собрания очень внимательно следили за этим процессом — начиная с послания президента [Федеральному собранию], когда было предложено внести изменения в Конституцию РФ, и на протяжено всего процесса».

«Сегодня мы высказали свое отношение. Абсолютным большинством голосов поддержали поправки, которые будут вноситься в Конституцию РФ. При этом следует отметить, что поправки вступят в силу после того, как на всенародном голосовании 22 апреля их поддержит большинство граждан», — продолжил он.

Спикер облсобания обратил внимание на то, что поправки можно условно разделить на два блока. «Один — связанный с уточнением полномочий органов государственной власти, президента нашей страны, правительства РФ, Федерального Собрания, Государственной Думы и Совета Федерации. А второй блок связан с социальными вопросами, в котором нашел свое отражение целый ряд мер социальной поддержки. Гарантируются пенсионное обеспечение, индексация различных социальных выплат. Отражены вопросы семьи, материнства и детства», — сообщил он.

«Те поправки, которые вносятся в Конституцию, отражают изменения, которые произошли с момента ее утверждения в первоначальном виде», — добавил Александр Котов.