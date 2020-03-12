0
13:00
Депутаты Псковского областного Собрания поддержали поправки к Конституции России
16:57
Михаил Ведерников снова вошёл в тройку лидеров медиарейтинга губернаторов СЗФО
16:26
Александр Котов: Поправка в Конституции о запрете отчуждения территории РФ важна для Псковской области
13:57
Псковский губернатор: Каждая поправка в Конституции отразится на жизни россиян
17:11
Названо количество женщин, зарегистрировавшихся на конкурс «Лидеры России. Политика»
17:19
Игорь Сопов выступил на II Общероссийском электоральном медиафоруме
17:36
Председатель и специалисты Избирательной комиссии Псковской области принимают участие в Общероссийском электоральном медиафоруме
Еще новости
Политика

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали поправки к Конституции России

Фото: прес-служба Псковского областного Собрания депутатов.

Депутаты Псковского областного Собрания большинством голосов высказали поддержку федеральному закону о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Об этом с внеочередной сессии регионального парламента 12 марта передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Необходимо, чтобы не менее 2/3 законодательных органов субъектов РФ также одобрили этот закон. Мы с вами являемся полноправными участниками этого конституционного процесса. И не можем оставаться в стороне», — обратился к коллегам председатель областного Собрания депутатов Александр Котов.

Он обратил внимание на то, поправки, которых поступило более тысячи, очень тщательно изучала рабочая группа на федеральном уровне. Александр Котов напомнил, что поправки к Конституции поддержали депутаты Госдумы и одобрил Совет Федерации.

Вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко подчеркнул, что фракция партии «Единая Россия» рассмотрела предложенные поправки, и приняла решение поддержать их единогласно.

Лев Шлосберг выступил с критикой предложенных поправок. В ответ на это заместитель председателя областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов назвал выступление Льва Шлосберга оголтелым и направленным против действующего президента страны.

Руководитель фракции КПРФ в региональном парламенте Петр Алексеенко отметил, что его фракция воздержится от голосования.

После обсуждения поправок к Конституции России 36 депутатов регионального парламента их поддержали, проголосовали против двое, а пятеро воздержались.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Голосование по поправкам в Конституцию
Законодательный комитет Псковского облсобрания рекомендовал поддержать поправки к Конституции России Поправки в Конституцию одобрил Совет Федерации Александр Котов: Поправка в Конституции о запрете отчуждения территории РФ важна для Псковской области Псковский губернатор: Каждая поправка в Конституции отразится на жизни россиян Госдума поддержала введение уголовного наказания за нарушения при голосовании по поправкам в Конституцию Госдума проголосовала за поправки в Конституцию в третьем чтении Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Владимир Путин согласился обнулить свои президентские сроки, если это поддержит Конституционный суд Владимир Путин: Не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму Госдума отклонила поправки о запрете президенту и министрам иметь недвижимость за рубежом
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали поправки к Конституции России
12 марта 2020
Депутаты Псковского областного Собрания поддержали поправки к Конституции России
Михаил Ведерников снова вошёл в тройку лидеров медиарейтинга губернаторов СЗФО
11 марта 2020
Михаил Ведерников снова вошёл в тройку лидеров медиарейтинга губернаторов СЗФО
Александр Котов: Поправка в Конституции о запрете отчуждения территории РФ важна для Псковской области
11 марта 2020
Александр Котов: Поправка в Конституции о запрете отчуждения территории РФ важна для Псковской области
Псковский губернатор: Каждая поправка в Конституции отразится на жизни россиян
11 марта 2020
Псковский губернатор: Каждая поправка в Конституции отразится на жизни россиян
Названо количество женщин, зарегистрировавшихся на конкурс «Лидеры России. Политика»
08 марта 2020
Названо количество женщин, зарегистрировавшихся на конкурс «Лидеры России. Политика»
Игорь Сопов выступил на II Общероссийском электоральном медиафоруме
06 марта 2020
Игорь Сопов выступил на II Общероссийском электоральном медиафоруме
Председатель и специалисты Избирательной комиссии Псковской области принимают участие в Общероссийском электоральном медиафоруме
05 марта 2020
Председатель и специалисты Избирательной комиссии Псковской области принимают участие в Общероссийском электоральном медиафоруме
Михаил Ведерников занял 16 строчку в рейтинге упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах
04 марта 2020
Михаил Ведерников занял 16 строчку в рейтинге упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах

Идет загрузка...