Депутаты Псковского областного Собрания поддержали поправки к Конституции России

13:00, 12 марта 2020, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания большинством голосов высказали поддержку федеральному закону о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Об этом с внеочередной сессии регионального парламента 12 марта передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Необходимо, чтобы не менее 2/3 законодательных органов субъектов РФ также одобрили этот закон. Мы с вами являемся полноправными участниками этого конституционного процесса. И не можем оставаться в стороне», — обратился к коллегам председатель областного Собрания депутатов Александр Котов.

Он обратил внимание на то, поправки, которых поступило более тысячи, очень тщательно изучала рабочая группа на федеральном уровне. Александр Котов напомнил, что поправки к Конституции поддержали депутаты Госдумы и одобрил Совет Федерации.

Вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко подчеркнул, что фракция партии «Единая Россия» рассмотрела предложенные поправки, и приняла решение поддержать их единогласно.

Лев Шлосберг выступил с критикой предложенных поправок. В ответ на это заместитель председателя областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов назвал выступление Льва Шлосберга оголтелым и направленным против действующего президента страны.

Руководитель фракции КПРФ в региональном парламенте Петр Алексеенко отметил, что его фракция воздержится от голосования.

После обсуждения поправок к Конституции России 36 депутатов регионального парламента их поддержали, проголосовали против двое, а пятеро воздержались.