Усиление ветра ожидается на юге Псковской области 13 марта

15:03, 12 марта 2020, ПАИ

Усиление юго-западного и западного ветра ожидается на юге Псковской области 13 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Усиление ветра, по данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», прогнозируют с 0:00-3:00 часов. Увеличение скорости ветра начали регистрировать в регионе с 11 марта.

МЧС рекомендует убрать коробки и строительные материалы со двора и с балконов, снять развешанное для просушки белье, закрыть окна, а также поставить автомобиль в гараж или вдали от деревьев.

Кроме этого, следует обходить рекламные щиты, деревья и шаткие строения.