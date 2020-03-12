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Общество

Чрезвычайное положение ввели в Латвии из-за коронавируса

Чрезвычайное положение ввели в Латвии в результате распространения коронавируса, пишет РИА Новости. Учебные заведения в республике будут закрыты до 14 апреля. Кроме этого, посещать детсады могут только те дети, родители которых смогут подтвердить, что ни они, ни дети не были в странах, где распространился коронавирус, или в контакте с зараженными персонами.

«Мы решили объявить в Латвии чрезвычайную ситуацию, чтобы все могли понять свою роль и во всем разобраться», – отметил премьер-министр Кришьянис Кариньш. По его словам, попадут под запрет и массовые акции с участием более 200 человек.

Правительство призвало жителей в данный момент не путешествовать в другие страны. 12 марта в Латвии подтвердили шесть новых случаев заболевания коронавирусом. Всего зарегистрированы 16 случаев заболевания.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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