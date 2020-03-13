20% российских туроператоров могут закрыться из-за коронавируса
15-20% туроператоров в России могут закрыться из-за пандемии нового типа коронавируса. Как пишет газета «Известия», об этом сообщила член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина.
«Небольшие компании находятся в очень непростой экономической ситуации», – пояснила она. По ее словам, отрасль уже потеряла почти полмиллиарда рублей.
Главы Ростуризма Дмитрий Горин отметил, что российская туристическая отрасль продолжит терять деньги в результате объявленной пандемии. Туроператоры уже не продают путевки в Китай, Южная Корея, Италия и Иран. На очереди Франция, Германия и Испания.
В Госдуме считают, что решить вопрос помогут дополнительные субсидии и снижение кредитных ставок.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.