Россия ограничила авиасообщение с Германией, Францией, Испанией и Италией

07:47, 13 марта 2020, ПАИ

Россия ограничила авиасообщение с Германией, Францией, Испанией и Италией с 13 марта. Как пишет ТАСС, российские авиакомпании смогут выполнять полеты только в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж исключительно из терминала F Шереметьево.

Ранее было ограничено авиасообщение с Китаем, Южной Кореей и Ираном. Такое решение связано с распространением нового типа коронавируса.

Отмечается, что ограничение полетов европейские страны может затронуть в общей сложности более 700 регулярных рейсов российских авиакомпаний в неделю. В Италию российские перевозчики выполняли около 200 рейсов еженедельно, в Испанию - около 160 рейсов, в Германию - примерно 260 рейсов, во Францию - порядка 100 рейсов еженедельно.

Авиакомпании предлагают пассажирам бесплатно вернуть уже купленные авиабилеты или без штрафов обменять их на более поздние даты.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение нового коронавируса COVID-19 пандемией.