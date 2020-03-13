Исследование о подвиге десантников 6-й роты представили в Курске

14:29, 13 марта 2020, ПАИ

В Курске студенты, кадеты и ветераны боевых действий в рамках областной научно-практической конференции «Солдатский долг исполнен ими свято» подготовили исследования об истории Воздушно-десантных войск, традициях и символах военного братства, о биографиях известных десантников, сообщает ГТРК «Курск».

В частности, ряд докладов на конференции был посвящён конфликтам на Северном Кавказе, в том числе, куряне рассказали о подвиге 6-ой роты 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ.

Цель конференции, приуроченной к 20-летию подвига десантников 6-ой роты, - сохранение у молодого поколения памяти о военнослужащих, погибших в локальных конфликтах.

«Не зависимо от того, были там куряне или не были, они все равно остаются гражданами нашей страны, бойцами наших вооруженных сил. И поэтому мы вспоминаем всех. Эти ребята положили свои жизни за нашу страну», - сказал председатель исполкома КРО «Боевое братство» Александр Самошин.

«90 наших солдат удерживали две тысячи чеченских боевиков, об этом нельзя не говорить», - отметил студент Свободинского аграрного техникума Владимир Гнездилов, который выступал с докладом на конференции о подвиге 6-ой роты.

6-я рота 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом боевиков. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 21 из них – посмертно, 68 – награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.

1 марта 2020 года президент России Владимир Путин прилетел в Псков и принял участие в памятных мероприятиях по случаю 20-летия подвига воинов-десантников 6-ой роты, героически погибших при выполнении боевой задачи в Чечне. Позднее глава государства подписал указ, которым устанавливается ежемесячная выплата в размере 65 тысяч 619,5 рублей военным и семьям погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чечни десантников 6-ой роты.