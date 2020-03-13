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Общество

Проведение массовых мероприятий запретили в Петербурге из-за коронавируса

С 16 марта в Санкт-Петербурге во избежание распространения коронавируса устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий. Он продлится до 30 апреля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.

Постановление правительства города подписал губернатор Александр Беглов. В документе уточняется, что запрет устанавливается на проведение в Петербурге театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников больше тысячи человек.

Кроме того, петербуржцам рекомендуется отказаться от поездок за пределы страны. А тем, кто приехал из стран, где сильно распространился коронавирус, рекомендовано на 14 дней со дня возвращения обеспечить себе изоляцию дома и вызвать врача.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него в мире скончалось более 4,9 тысяч человек. В настоящее время в мире вирусом заражены более 130 тысяч человек. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение нового коронавируса COVID-19 пандемией.

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