Задержанным в Новгородской области наркодилерам грозит пожизненный срок

16:57, 13 марта 2020, ПАИ

Пожизненный срок грозит наркодилерам, которые были задержаны в Новгородской области. Они делали тайники-закладки на территории Новгородской, Псковской, Тверской областей и Санкт-Петербурга, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Новгородской области.

Посредством электронных платежных систем злоумышленники получали цифровую криптовалюту, которую они заработали путем торговли запрещенными вещества. На интернет-биржах обвиняемые обменивали валюту на рубли и затем совершали финансовые операции по переводу средств на свои счета. Незаконным образом им удалось получить в общей сложности около 900 тысяч рублей.

Членам преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков и легализацией денежных средств, грозит уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. Все фигуранты уголовного дела находятся под стражей.

Деятельность преступной группы были пресечена в феврале 2019 года, тогда были задержаны 7 участников и изъято более 7 кг наркотиков. Расследование дела продолжается.