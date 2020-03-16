«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

07:00, 16 марта 2020, ПАИ

Компания «Яндекс» запустила онлайн-карту распространения коронавируса в России и мире, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что при составлении карты компания опиралась на данные, которые предоставили Роспотребнадзор и университет Джонса Хопкинса в США. На карте отражается актуальная информация о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти. По России данные детализированы по регионам.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились 157 тысяч человек. Свыше шести тысяч человек умерли. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.