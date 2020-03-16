Ток-шоу в России снимают без зрителей из-за коронавируса

08:36, 16 марта 2020, ПАИ

В России из-за распространения коронавирусной инфекции ток-шоу стали проводиться без зрителей, пишет «Комсомольская правда».

Уже 15 марта очередной выпуск «Воскресного вечера» с Владимиром Соловьевым проходил без зрителей, а всем участникам передачи перед выходом в эфир измеряли температуру. Этому примеру последовала команда «Вечернего Урганта», которая с 16 марта будет снимать все выпуски передач без массовки. Аналогичное решение приняли и на ток-шоу «Пусть говорят».

Также из-за коронавируса известные артисты отменили свои концерты по России. В частности, Валерий Леонтьев по своей инициативе отменил концерты в Подмосковье.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 169 тысяч человек. Свыше 6,5 тысяч человек умерли. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.