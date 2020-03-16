368 человек умерли от коронавируса в Италии за сутки

09:16, 16 марта 2020, ПАИ

За минувшие сутки в Италии от коронавируса умерли 368 человек. Такие данные приводит сайт Worldometers, ведущий статистику по заболеванию.

К 15 марта число погибших от коронавируса достигло 1 тысячи 441 человек, к 16 марта – 1 тысяча 809. Количество заразившихся также сильно выросло: с 21,2 тысяч до 24,7 тысяч человек.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 169 тысяч человек. Свыше 6,5 тысяч человек умерли, ещё 77,7 тысяч – вылечились. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.