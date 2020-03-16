Процедуру назначения социальных выплат упростят в России

10:06, 16 марта 2020, ПАИ

В России будет упрощена процедура назначения социальных выплат. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков, сообщает РИА Новости.

В частности, он сообщил о необходимости перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан и добавил, что министерство окажет необходимую поддержку по работе в этом направлении.

«Сделать получение социальной помощи простым и доступным – одна из задач, которую ставит перед нами президент, - добавил Антон Котяков, говоря о назначении выплат на детей от 3 до 7 лет. – Принятые меры позволят назначать пособие просто по заявлению, собирать справки гражданам не потребуется».

Для упрощения выдачи пособий потребовалось внести изменения в федеральное законодательство. На данный момент ряд выплат малообеспеченным семьям назначается на региональном уровне.

Пособия на детей от 3 до 7 лет для семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума начнут выплачивать с 1 июля 2020 года. Форма заявления на получение пособия будет единой во всех регионах страны. Заявление можно будет направить в электронном виде при помощи портала Госуслуги или через МФЦ.