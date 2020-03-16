Псково-Изборский музей-заповедник не принимает заявки на экскурсии из-за коронавируса

09:43, 16 марта 2020, ПАИ

В связи с мерами, предпринимаемыми для профилактики распространения коронавируса, в Псково-Изборском объединённом музее-заповеднике отменяются все встречи и совещания. Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель учреждения Александр Голышев.

«Заявки на экскурсии принимать не будем, обслужим только тех, кто записался на экскурсии заблаговременно. Запланированный день рождения Римского-Корсакова отметим максимально камерно», - добавил он.

15 марта губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ, согласно которому с 16 марта и до особого распоряжения запрещается проведение на территории региона массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий и мероприятий в видеоформате или без зрителей. Гражданам Российской Федерации, проживающим и временно находящимся на территории Псковской области, рекомендуется воздержаться от поездок за пределы страны.

С полным текстом указа можно ознакомиться здесь.