Псковская филармония закрывается до 1 апреля

10:17, 16 марта 2020, ПАИ

С 16 марта до 1 апреля Большой концертный зал Псковской областной филармонии закрывается в целях профилактики возникновения и распространения коронавируса. Об этом сообщила директор учреждения культуры Елизавета Барышникова в официальном сообществе Псковской филармонии в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Елизаветы Барышниковой, все мероприятия, которые планировались на этот период, будут перенесены. Руководство БКЗ дополнительно проинформирует о сроках и датах переноса, возврат билетов при этом оформлять не нужно.

«Я надеюсь, что в скором времени мы с вами увидимся на каком-нибудь классном концерте в БКЗ. Не болейте, берегите себя и до скорых встреч», - заключила Елизавета Барышникова.

15 марта Михаил Ведерников подписал указ, согласно которому определяются меры по предотвращению распространения коронавируса. С 16 марта школы региона уходят на преждевременные каникулы. Спустя неделю учеников переведут на дистанционное обучение. Такая же форма работы вводится с 16 марта для студентов ПсковГУ.