Борющимся с коронавирусом врачам будут выдавать премии

11:27, 16 марта 2020, ПАИ

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру финансов Антону Силуанову создать специальный фонд для премирования врачей, которые борются с коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости.

«Поручаю создать специальный фонд для премирования врачей, которые, рискуя своей жизнью и здоровьем, особо отличились в борьбе с коронавирусом», - сказал Михаил Мишустин.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи человек скончались.

В Псквоской области 15 марта глава региона подписал указ, которым вводятся ограничительные меры в учреждениях образования, социальной защиты, здравоохранения, а также на транспортных предприятиях. В регионе учреждения культуры на две недели уходят на каникулы - отменяются выступления артистов и спектакли.