0
13:08
О различиях коронавируса и гриппа рассказали в Роспотребнадзоре
12:10
Семью обрел просивший губернатора о встрече с рыцарями псковский мальчик
11:53
Благодаря Михаилу Ведерникову 10-летняя псковичка встретилась с Димой Биланом
11:41
Театр драмы и театр кукол приостанавливают работу до 1 апреля
11:09
«Полузакрытый режим» введут в общежитиях ПсковГУ
10:30
Врио ректора ПсковГУ отвечает на вопросы читателей Псковского агентства информации (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
10:17
Псковская филармония закрывается до 1 апреля
Еще новости
Общество

Борющимся с коронавирусом врачам будут выдавать премии

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру финансов Антону Силуанову создать специальный фонд для премирования врачей, которые борются с коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости.

«Поручаю создать специальный фонд для премирования врачей, которые, рискуя своей жизнью и здоровьем, особо отличились в борьбе с коронавирусом», - сказал Михаил Мишустин.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи человек скончались.

В Псквоской области 15 марта глава региона подписал указ, которым вводятся ограничительные меры в учреждениях образования, социальной защиты, здравоохранения, а также на транспортных предприятиях. В регионе учреждения культуры на две недели уходят на каникулы - отменяются выступления артистов и спектакли. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
О различиях коронавируса и гриппа рассказали в Роспотребнадзоре «Почта России» из-за коронавируса увеличит количество доставляемых до двери посылок Кинотеатры Пскова будут работать в прежнем режиме Центры обслуживания клиентов компании «Экопром» в Псковской области закрываются до 30 марта Круглосуточная «горячая линия» по вопросам коронавируса работает в Псковской области В Пушкинском заповеднике прекращают обслуживание групповых экскурсий Почти 110 тысяч тестов на коронавирус сделаны в России Театр драмы и театр кукол приостанавливают работу до 1 апреля Для товаров первой необходимости на таможне запустят «Зеленый коридор» Ввести налоговые каникулы из-за коронавируса предложили турагенты России
Посмотреть все материалы сюжета >>>

О различиях коронавируса и гриппа рассказали в Роспотребнадзоре
16 марта 2020
О различиях коронавируса и гриппа рассказали в Роспотребнадзоре
Семью обрел просивший губернатора о встрече с рыцарями псковский мальчик
16 марта 2020
Семью обрел просивший губернатора о встрече с рыцарями псковский мальчик
Благодаря Михаилу Ведерникову 10-летняя псковичка встретилась с Димой Биланом
16 марта 2020
Благодаря Михаилу Ведерникову 10-летняя псковичка встретилась с Димой Биланом
Театр драмы и театр кукол приостанавливают работу до 1 апреля
16 марта 2020
Театр драмы и театр кукол приостанавливают работу до 1 апреля
«Полузакрытый режим» введут в общежитиях ПсковГУ
16 марта 2020
«Полузакрытый режим» введут в общежитиях ПсковГУ
Врио ректора ПсковГУ отвечает на вопросы читателей Псковского агентства информации (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
16 марта 2020
Врио ректора ПсковГУ отвечает на вопросы читателей Псковского агентства информации (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
Псковская филармония закрывается до 1 апреля
16 марта 2020
Псковская филармония закрывается до 1 апреля
Администрация Красногородского района и ассоциация «Псковский лес» подписали соглашение о сотрудничестве
16 марта 2020
Администрация Красногородского района и ассоциация «Псковский лес» подписали соглашение о сотрудничестве

Идет загрузка...