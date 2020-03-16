Для товаров первой необходимости на таможне запустят «Зеленый коридор»

11:30, 16 марта 2020, ПАИ

«Зеленый коридор» будет запущен на месяц с 17 марта на таможне для товаров первой необходимости. Соответствующее заявление сделал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Это позволит устранить в городах ограничения для транспорта торговых сетей.

«Мы должны упростить процедуры поставок как внутри страны, так и из-за границы, - добавил Михаил Мишустин. – «Зеленый коридор» будет запущен для продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости».

Ранее на оперативном совещании Михаил Мишустин заявил о закрытии границы с Белоруссией из-за коронавируса.