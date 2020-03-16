Россия закрывает границу с Белоруссией из-за коронавируса

09:52, 16 марта 2020, ПАИ

Из-за пандемии коронавируса Россия закрывает границу с Белоруссией для передвижения людей. Как пишет ТАСС, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании

«Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов», - сказал Михаил Мишустин.

По его словам, власти и дальше будут принимать исчерпывающие меры для защиты России от «новой угрозы», «действовать на опережение», чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса.

Накануне губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился в правительство РФ с просьбой ввести дополнительные ограничительные меры на границе с Эстонией, Латвией и Белоруссией.

15 марта Михаил Ведерников подписал указ, согласно которому определяются меры по предотвращению распространения коронавируса. С 16 марта школы региона уходят на преждевременные каникулы. Спустя неделю учеников переводят на дистанционное обучение. Подобная форма работы вводится с понедельника для студентов ПсковГУ.