Региональный «Сириус» откроется в Псковской области в 2021 году

11:41, 16 марта 2020, ПАИ

В Псковской области планируется организовать региональную образовательную программу по аналогии с той, что проходит в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Об этом заявила врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина в прямом эфире проекта ПАИ-live 16 марта.

По её словам, университет должен для этого подтвердить право курировать в рамках нацпроекта «Наука» региональный «Сириус», который планируется открыть в Псковской области в 2021 году.

Врио ректора ПсковГУ отметила, что в Псковской области для школ подготовят образовательные программы с элементом профилизации. Она напомнила, что первым опытом стал Кикоинский класс, а также инжиниринговый центр ПсковГУ, который, в том числе, используется для обучения школьников. «С инженерно-лингвистической гимназией мы открыли детский инжиниринговый центр. Молодые преподавателей прошли обучение в «Сириусе», защитили программу в школе. Ребята идут в инжиниринговый центр и там проходит проектная деятельность с инженерным уклоном. Такой формат работы с 5-8 классами мы продолжим», - пояснила она.

Наталья Ильина напомнила, что ПсковГУ совместно с МГУ, СПбГУ и Новосибирским государственным университетом реализует образовательную программу для 8-10 классов по подготовке к всероссийской олимпиаде школьников по биологии, математике, информатике, физике и химии. «Я вошла в список преподавателей, которым позволено сделать авторскую образовательную программу. В эту программу входят ребята-победители региональных этапов олимпиады по биологии, - пояснила она. – Все эти ребята сейчас находятся в «Сириусе».

По её словам, обучение идет с практической точки зрения. «Идет отдельный разбор олимпиадных заданий. Причем к ответу мы подходим через многовариантность», - уточнила врио ректора ПсковГУ.

«Мы берем самых крутых преподавателей со всей страны, которые могут работать с детьми. Для сопровождения учебного процесса в этом году мы взяли в «Сириус» магистрантов ПсковГУ», - добавила она.

Наталья Ильина подчеркнула, что для неё было важно завести этот проект в ПсковГУ. «Чтобы наши преподаватели могли достойно представить себя в этом проекте, - отметила она. - Более того, дети им аплодируют, а ведь в «Сириусе» рискованно преподавать, ты не можешь ошибиться, ты должен не просто знать больше их, ты должен уметь объяснить».