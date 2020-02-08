Студенческий Инжиниринговый центр открылся в Пскове

15:19, 08 февраля 2020, ПАИ

В Пскове открылся инжиниринговый центр «Инновационное электротехническое оборудование» Псковского государственного университета 8 февраля. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, на мероприятии собрались областные и городские власти, общественники и студенты.

К присутствующим обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Я хочу вас поздравить с таким замечательным событием – открытием Инжинирингового центра. Особенно символично, что это мероприятие проходит в день Российской науки», - сказал губернатор.

Глава региона напомнил, что на днях на расширенном заседании президиума Госсовета рассматривались вопросы науки и высшего образования. «Мы как раз несколько дней очень детально прорабатывали те изменения, которые необходимы для того, чтобы высшее образование отвечало современным вызовам и требованиям. Но самое главное - чтобы вузы субъектов России подтягивались к качеству образования в Москве и Санкт-Петербурге», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор также поблагодарил за работу врио ректора ПсковГУ Наталью Ильину. «Мне очень импонирует ее динамика работы. Я рад, что не ошибся в выборе кандидатуры на врио ректора ПсковГУ, и я думаю, вы все эту динамику тоже почувствовали», - сказал он. Глава региона также напомнил, что полгода назад обсуждал вместе с Натальей Ильиной, каким образом нужно поменять подходы, пересмотреть специальности и компетенции для того, чтобы псковичи не тратили здесь время на те профессии, по которым не будут работать. «А главное, чтобы вы не уезжали работать в Санкт-Петербург охранниками, официантами и в других сферах, которые не требуют высшего образования», - подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что открытие инжинирингового центра «Инновационное электротехническое оборудование» ПсковГУ – очень важное звено в цепочке подготовки кадров. Он также напомнил, что в Пскове уже работает «Кванториум», а через некоторое время такой технопарк появится и в Великих Луках. «У нас будет в регионе два больших таких технопарка, где молодежь может получать компетенции по техническим и инженерным направлениям. И очень важно, чтобы в вузах вы тоже получали не только теоретические знания, но и практику», - заметил глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что опыт таких учреждений как Инжиниринговый центр и «Кванториум» достаточно широко используется в мире. «В нашей стране есть примеры, когда студенты на таких площадках не только получают компетенции, но и зарабатывают деньги», - заметил губернатор.

После этого глава региона предложил перерезать красную ленточку самим студентам, которые разрабатывали проект Студенческого Инжинирингового центра, а затем все присутствующие зашли в учреждение, где для них провели экскурсию.

Инжиниринговый центр «Инновационное электротехническое оборудование» Псковского государственного университета – проектная площадка для студентов инженерных специальностей под запросы предприятий региона, точка входа студентов в технологическую предпринимательскую деятельность, включение региона в сквозные технологические рынки НТИ. Центр разместится в Пскове на Плехановском посаде, 25.