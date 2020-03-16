Центры обслуживания клиентов компании «Экопром» в Псковской области закрываются до 30 марта

12:18, 16 марта 2020, ПАИ

С 16 по 30 марта центры обслуживания клиентов компании «Экопром» в Пскове и Великих Луках приостанавливают прием граждан в связи с указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова от 15 марта «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром».

Документы можно направлять по почте: в Центр в Пскове - улица Льва Толстого, дом 3, в Великих Луках - проспект Ленина, дом 29. Заявления также принимаются по электронной почте ro_pskov@mehuborka.ru. Все обращения будут рассмотрены.

Вопросы можно задать по телефонам: 8 (8112) 20-19-21 (Псков), 8 (81153) 6-94-28 (Великие Луки). Горячая линия регоператора: 8(800)234-24-23.

Кроме того, переносятся все встречи с населением, запланированные в указанный период времени: 17 марта — Пыталовский район, деревня Линово, поселок Мирный; 19 марта — Печоры; с 16 по 20 марта — Псков. О датах выездных встреч будет сообщено дополнительно.