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Общество

C 16 марта в Псковской области вводится запрет на массовые мероприятия

В Псковской области введен комплекс мер по противодействию распространению коронавируса. Соответствующий указ подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона. 

С полным текстом указа можно ознакомиться здесь.

С 16 марта до особого распоряжения запрещено проведение на территории области массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных. Допускается возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, в том числе в видеоформате или без зрителей.

Комплекс неотложных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции будет реализован и в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, транспорта.

Весенние каникулы в образовательных организациях переносятся на период, начиная с 16 марта. Будет проработан вопрос организации дистанционной формы обучения в учреждениях общего и дополнительного образования до особого распоряжения. В учебных учреждениях с круглосуточным пребыванием и дошкольных образовательных организациях будут проводиться дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.

В сфере здравоохранения должна быть обеспечена готовность медицинских организаций к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбору биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию. Медицинские организации должны работать в условиях строгого противоэпидемического режима.

Дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия будут проводиться в учреждениях социальной защиты. Также не реже двух раз в смену должна быть осуществлена дезинфекционная обработка салонов автотранспортных средств общественного транспорта и железнодорожных вагонов.

Гражданам России, проживающим и временно находящимся на территории области, рекомендовано воздержаться от поездок за пределы страны, посещения массовых мероприятий.

Особое внимание приковано к той категории граждан, которые посещали страны, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Все они должны незамедлительно сообщать о своем возвращении в страну, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию по номеру телефона «горячей линии» комитета по здравоохранению Псковской области 8 800 444 10 41 не позднее 14 дней с момента прибытия в Россию. Таким путешественникам рекомендовано пребывание на карантине в течение 14 календарных дней со дня возвращения. В этой связи работодателям рекомендовано оказывать содействие сотрудникам, относящимся к этой категории, в обеспечении карантинного режима, в том числе путем предоставления отпуска или работы на дому.

Региональный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, переходит на круглосуточный режим работы.

Глава региона прокомментировал, что перечень ограничительных мероприятий охватывает все стороны жизни населения и основывается на рекомендациях федерального оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, а также координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, которой возглавил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Распространение коронавируса вызывает справедливое беспокойство и требует своевременных, совместных и ответственных действий как органов власти, так и каждого жителя нашей области. В Псковской области на данный момент нет подтвержденных случаев заболевания. Тем не менее, COVID-19 уже стал серьезной угрозой для приграничных государств, в некоторых введен ряд серьезных ограничительных мер», — Михаил Ведерников.

В связи с этим увеличился поток иностранных граждан, прибывающих в Псковскую область. Многих из них можно встретить в продуктовых магазинах региона. 15 марта Михаил Ведерников обратился в правительство России с просьбой ввести ограничительные меры в пунктах пропуска Псковской области.

Весь комплекс мероприятий был детально проанализирован и обсужден в воскресенье, 15 марта, в рамках очередного заседания рабочей группы оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Детали и механизм реализации указа губернатора по каждому из направлений будут детально прописаны в нормативных актах, которые примут профильные органы исполнительной власти.

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