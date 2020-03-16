Кинотеатры Пскова будут работать в прежнем режиме

12:52, 16 марта 2020, ПАИ

В Пскове городские кинотеатры, а также кинотеатры сетей «Мираж Синема» и Silver Cinema будут работать в прежнем режиме. Об этом Псковскому агентству информации сообщили представители кинотеатров.

«Пока не закрываемся, действуем в строгом соответствии с распоряжением и аргументирующими положениями региональных властей. Если будет распоряжение о закрытии, то мы его, конечно же, выполним», - заявил представитель кино-развлекательного центра «Волшебный город», в состав которого входят городские кинотеатры «Победа» и «Смена».

15 марта губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ, согласно которому с 16 марта и до особого распоряжения запрещается проведение на территории региона массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных.

Студенты ПсковГУ переведены на дистанционное обучение. Школы региона ушли на досрочные весенние каникулы, после которых будет решён вопрос о дистанционном обучении. Учреждениям социальной защиты и здравоохранения предложены ограничительные меры.

С полным текстом указа главы области можно ознакомиться здесь >>>.