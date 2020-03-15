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Общество

Студенты ПсковГУ переведены на дистанционное обучение

С 16 марта студентов ПсковГУ переводят на дистанционное обучение. Решение принято руководством вуза на совещании с директорами входящих в состав университета институтов. Врио ректора Наталья Ильина подчеркнула, что это превентивная профилактическая мера, препятствующая распространению коронавируса. Меры касаются только студентов. Преподаватели и сотрудники вуза продолжат работать в прежнем режиме. 

«При эпидемии важнейшее значение имеют именно превентивные меры. В университете работают и учатся тысячи студентов, преподавателей, в том числе из-за пределов Псковской области. Их здоровье для нас в приоритете, как и здоровье всех жителей нашего приграничного региона. Университет поставил в известность Минобрнауки, администрацию Псковской области, что принято решение перейти на дистанционное обучение студентов», - сообщила руководитель ПсковГУ Наталья Ильина корреспонденту Псковского агентства информации. 

В Псковской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. 

Председатель правительства России рекомендовал усилить контроль на вокзалах, в аэропортах, пунктах пропуска через границу. 

Ранее Министерство просвещение уже рекомендовало перейти на дистанционное обучение всем российским школам.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. По всему миру заразились уже более 140 тысяч человек в более чем 130 странах, пять тысяч из них умерли.

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