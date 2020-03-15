Школы Псковской области досрочно уходят на каникулы, детсады закроют по решению муниципалитетов

18:24, 15 марта 2020, ПАИ

С 16 марта во всех образовательных учреждениях Псковской области досрочно объявляются весенние каникулы, сообщил в своем «Инстаграме» губернатор региона Михаил Ведерников. Это связано с необходимостью профилактики распространения коронавируса.

«В течение этого времени, исходя из развития ситуации, примем решение о необходимости дальнейших ограничений. Студенты ПсковГУ при этом переходят на дистанционное обучение», - напомнил губернатор.

В детских садах и яслях вводятся дополнительные санитарные меры. «Решение о закрытии муниципальные власти будут принимать по необходимости», - уточнил Михаил Ведерников.

С 16 марта в регионе вводится запрет на массовые мероприятия, а работодателям рекомендуется организовать деятельность предприятий в дистанционном режиме. Подробнее о всех профилактических мерах, которые вводятся в Псковской области, можно прочитать здесь.