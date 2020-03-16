Праздник псковского пирога переносится на сентябрь
На сентябрь перенесен праздник псковского пирога. Об этом сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.
Как отметили устроители традиционного городского праздника, он состоится 19 сентября 2020 года. А решение такое принято в профилактических целях - организаторы отклинулись на призывы властей отказаться от массовых мероприятий в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.
Праздник псковского пирога должен был состояться 25 апреля 2020 года. В этом году мероприятие пройдет в Пскове уже в 5-й раз.
В рамках мероприятия на главной площадке состоится масштабный конкурс пирогов, в том числе отдельно конкурс среди учебных заведений. Гости смогут угоститься пирогами и продегустировать другие блюда, которые будут представлены на празднике.