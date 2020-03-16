Праздник псковского пирога переносится на сентябрь

13:40, 16 марта 2020, ПАИ

На сентябрь перенесен праздник псковского пирога. Об этом сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Как отметили устроители традиционного городского праздника, он состоится 19 сентября 2020 года. А решение такое принято в профилактических целях - организаторы отклинулись на призывы властей отказаться от массовых мероприятий в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Праздник псковского пирога должен был состояться 25 апреля 2020 года. В этом году мероприятие пройдет в Пскове уже в 5-й раз.

В рамках мероприятия на главной площадке состоится масштабный конкурс пирогов, в том числе отдельно конкурс среди учебных заведений. Гости смогут угоститься пирогами и продегустировать другие блюда, которые будут представлены на празднике.