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Общество

Праздник псковского пирога - 2020: Что ждёт гостей мероприятия

Праздник псковского пирога – 2020 состоится 25 апреля. Традиция этого мероприятия появилась в 2016 году как общественная инициатива, которую поддержали Псковский областной союз туриндустрии и Псковское агентство информации.

В этом году праздник псковского пирога отметят в Пскове уже в пятый раз. Его цель - показать привлекательность псковской кухни, гостеприимство и широту души псковичей, любовь к своему городу и своей культуре.

По словам организаторов мероприятия, существует историческая подоплека выбора атрибута праздника: Псков издавна славился своими пирогами – накрепком, губником, борканником. Однако «исторические» ограничения на виды пирогов и пирожков, участвующих в празднике, не накладываются, приветствуются любые: жареные, печеные, большие, маленькие, с любыми начинками.

На протяжении всего дня в центре Пскова будет работать главная площадка праздника, где будет проводиться масштабный конкурс пирогов, в том числе аналогичный конкурс среди учебных заведений.

Кроме того, все желающие смогут угоститься пирогами и продегустировать другие блюда и напитки псковской кухни, которые будут представлены на празднике.

Также для гостей праздника будут организованы творческие мастер-классы, концертная программа, игры для детей и другие развлечения.

Помимо этого в этот день во многих кафе и ресторанах Пскова и региона гостей бесплатно угостят пирогами.

Организаторами праздника являются Псковский областной союз туриндустрии при поддержке комитета по туризму Псковской области, комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму Пскова и управления образования администрации Пскова. Подробности о празднике можно будет узнавать в официальной группе «Праздника псковского пирога» в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте Псковского агентства информации. 

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