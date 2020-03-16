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Общество

Заседания оперативного штаба по предотвращению распространения корнавируса в Псковской области станут еженедельными

Не реже одного раза в неделю будут проводиться заседания штаба при администрации Псковской области по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила председатель штаба, первый заместитель главы региона Вера Емельянова на заседании 16 марта, передает корреспондент псковского агентства информации.

В Псквоской области в настоящее время предпринят комплекс мер в соответствии с подписанным губернатором указом. В нем 11 пунктов, определивших требования к работе учреждений культуры, образования, социальной сферы и ряда других.

«Необходимо обеспечить безопасность жителей и не допустить летальных случаев», - заявила Вера Емельянова.

Она отметила, что в регионе был введен режим повышенной готовности, разработана схема оповещения, с 10 марта организована «горячая линия» для граждан, вернувшихся из других стран. «Организована работа для непрерывного наблюдения тех, кто имел контакты с больными», - сообщила руководитель оперативного штаба.

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