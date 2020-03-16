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Общество

Глава псковского Роспотребнадзора призвал закрыть кинотеатры из-за коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук обеспокоен тем, что в регионе по-прежнему работают многие кинотеатры. Об этом он заявил 16 марта на заседании оперативного штаба при администрации региона по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Псковской области, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Те меры, которые приняты администрацией области, необходимы и своевременны. Они должны неукоснительно исполняться всеми, - подчеркнул главный санитарный врач Псковской области. – Благодаря карантину будут только семейные контакты и справиться с нагрузкой в случае коронавируса будет легче».

Он также отметил, что следовало бы полностью закрыть все кинотеатры в регионе, так как если этого не сделать, то школьники из-за досрочного выхода на каникулы могут их активно начать посещать.

Кроме того, Александр Нестерук призвал жителей Псковской области по минимуму пользоваться городским транспортом. При этом он подчеркнул, что в сложившейся ситуации автобусы должны обрабатываться дезинфицирующими средствами не реже 1-2 раза в сутки.

В Пскове городские кинотеатры, а также кинотеатры сетей «Мираж Синема» и Silver Cinema сейчас работают в прежнем режиме. Между тем кинотеатры в муниципалитетах Псковской области приостановили прокат фильмов до 30 марта.

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