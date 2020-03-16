0
19:40
Собеседование 14 претендентов на включение в состав Молодежного парламента провели в Пскове
18:23
В случае борьбы с коронавирусом в Псковской области привлекут частные клиники
17:39
Начался ПАИ-live по вопросам защиты региона от коронавирусной инфекции (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
17:36
Сервис Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент
17:29
Неизвестные подожгли траву на дальнем Запсковье
16:55
О псковских ветеранах напишут очерки в рамках проекта «Мы помним»
16:25
Глава псковского Роспотребнадзора призвал закрыть кинотеатры из-за коронавируса
Еще новости
Общество

Исследования на коронавирус проводятся в двух лабораториях Пскова и Великих Лук

В Псковской области исследования на коронавирус проводятся в двух лабораториях: в Пскове и Великих Луках. Об сообщила руководитель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в прямом эфире ПАИ-live 16 марта.

По её словам, ответ по лабораторному исследованию на коронавирус занимает от 24 часов до 5 дней. «Сам забор может храниться до пяти дней. Если пациент болен, то в течение 24 часов можно получить ответ», - отметила Марина Гаращенко. При этом, по её словам, и в обычных случаях в большинстве своём ответ можно получить в течение 24 часов, но только жителям Пскова и Великих Лук. Поучение результатов по лабораторному исследованию для жителей районов Псковской области растягиваются до пяти дней из-за того, что забранный материал нужно ещё доставить в лаборатории в Псков или Великие Луки.

Марина Гаращенко также отметила, что коронавирус медикам уже известен давно, но в настоящий момент мир имеет дело с новым типом инфекции - COVID-19. По её словам, данный вирус имеет цикличность: в Китае, где были зафиксированы первые заражения, в настоящий момент эпидемия в этой стране пошла на спад.

Ранее главный санитарный врач Псковской области отмечал, что в медицинские учреждения региона поступили реактивы на тысячу исследований по коронавирусу. На данный момент 200 исследований уже проведено, заболеваний не выявлено.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Концерт памяти Сергея Бодрова в Пскове перенесен Роспотребнадзор: Как проходит домашний карантин при подозрении на коронавирус На псковском участке госграницы температуру измерили более чем у 70 тысяч путешественников Из-за угрозы распространения коронавируса особое внимание уделят пенсионерам в Псковской области Псковичам с подозрительными симптомами рекомендуется вызывать Скорую помощь, а не идти в поликлинику «Горячая линия» по коронавирусу в Псковской области станет многоканальной Председатель комитета по здравоохранению: Заболевших коронавирусом в Псковской области нет Начался ПАИ-live по вопросам защиты региона от коронавирусной инфекции (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) 30 новых случаев коронавируса выявили в России В России запустят сайт стопкоронавирус.рф
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Собеседование 14 претендентов на включение в состав Молодежного парламента провели в Пскове
16 марта 2020
Собеседование 14 претендентов на включение в состав Молодежного парламента провели в Пскове
В случае борьбы с коронавирусом в Псковской области привлекут частные клиники
16 марта 2020
В случае борьбы с коронавирусом в Псковской области привлекут частные клиники
Начался ПАИ-live по вопросам защиты региона от коронавирусной инфекции (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
16 марта 2020
Начался ПАИ-live по вопросам защиты региона от коронавирусной инфекции (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Сервис Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент
16 марта 2020
Сервис Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент
Неизвестные подожгли траву на дальнем Запсковье
16 марта 2020
Неизвестные подожгли траву на дальнем Запсковье
О псковских ветеранах напишут очерки в рамках проекта «Мы помним»
16 марта 2020
О псковских ветеранах напишут очерки в рамках проекта «Мы помним»
Глава псковского Роспотребнадзора призвал закрыть кинотеатры из-за коронавируса
16 марта 2020
Глава псковского Роспотребнадзора призвал закрыть кинотеатры из-за коронавируса
С 23 марта по 15 мая на водоёмах Псковской области запрещено передвигаться на лодках с моторами
16 марта 2020
С 23 марта по 15 мая на водоёмах Псковской области запрещено передвигаться на лодках с моторами

Идет загрузка...