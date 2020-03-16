Исследования на коронавирус проводятся в двух лабораториях Пскова и Великих Лук

18:33, 16 марта 2020, ПАИ

В Псковской области исследования на коронавирус проводятся в двух лабораториях: в Пскове и Великих Луках. Об сообщила руководитель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в прямом эфире ПАИ-live 16 марта.

По её словам, ответ по лабораторному исследованию на коронавирус занимает от 24 часов до 5 дней. «Сам забор может храниться до пяти дней. Если пациент болен, то в течение 24 часов можно получить ответ», - отметила Марина Гаращенко. При этом, по её словам, и в обычных случаях в большинстве своём ответ можно получить в течение 24 часов, но только жителям Пскова и Великих Лук. Поучение результатов по лабораторному исследованию для жителей районов Псковской области растягиваются до пяти дней из-за того, что забранный материал нужно ещё доставить в лаборатории в Псков или Великие Луки.

Марина Гаращенко также отметила, что коронавирус медикам уже известен давно, но в настоящий момент мир имеет дело с новым типом инфекции - COVID-19. По её словам, данный вирус имеет цикличность: в Китае, где были зафиксированы первые заражения, в настоящий момент эпидемия в этой стране пошла на спад.

Ранее главный санитарный врач Псковской области отмечал, что в медицинские учреждения региона поступили реактивы на тысячу исследований по коронавирусу. На данный момент 200 исследований уже проведено, заболеваний не выявлено.