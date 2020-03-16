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Общество

Состояние здоровья 28 человек отслеживают в Псковской области в целях противодействия распространению коронавируса

В Псковской области в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции всего отслеживали состояние здоровья 50 человек. Об этом 16 марта заявил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на заседании оперативного штаба при администрации региона по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Псковской области, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Нестерука, из этих 50 человек 44 вернулись из неблагополучных стран по коронавирусу, а 6 – находились в контакте с такими гражданами и заболели ОРВИ. При этом он отметил, что 22 гражданина были сняты с наблюдения, а сейчас под наблюдением находятся 28 человек, 23 из них – лица, которые были в контакте с теми, кто подозревался на коронавирус.

Главный санитарный врач региона отметил, что в центре гигиены и эпидемиологии Псковской области проходят тесты на коронавирус в двух лабораториях: в Пскове и Великих Луках. По его словам, в медицинские учреждения поступили реактивы на тысячу исследований, и на данный момент 200 исследований уже проведено. «Заболеваний не выявлено», - подчеркнул он.

C 16 марта в Псковской области введен запрет на массовые мероприятия. Школы региона досрочно уходят на каникулы, детские сады закроют по решению муниципалитетов. В ПсковГУ введено дистанционное обучение. Оно продлится не менее двух недель.

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