Концерт памяти Сергея Бодрова в Пскове перенесен

19:56, 16 марта 2020, ПАИ

Запланированный в Пскове концерт, посвященный памяти актера и режиссера Сергея Бодрова и кинорежиссера и сценариста Алексея Балабанова, перенесен. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Планировалось, что псковские артисты исполнял композиции из кинолент «Брат» и Брат-2» 22 марта в библиотеке «Родник» имени С.А. Золотцева (Псков, ул. Труда, 20). В программу были также включены эпизоды отдельных сцен из кинолент.

Однако в рамках введенных в регионе мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции организаторы решили перенести мероприятий. Дата проведения концерта будет сообщена дополнительно.

15 марта губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ о мерах по недопущению распространения коронавируса. Одна из них -запрет на проведение массовых мероприятий.