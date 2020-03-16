Комитет по образованию: В Псковской области созданы все условия для дистанционного обучения школьников

20:39, 16 марта 2020, ПАИ

Все школы Псковской области переводятся на дистанционную форму обучения в рамках предпринятых в регионе мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Первым этапом с 16 марта стали весенние каникулы, следующим будут дистанционные занятия.

«Даже там, где дети сегодня приехали в школы, были проведены краткие классные часы, на которых ребят познакомили с комплексом профилактических мер, рассказали о том, как наиболее эффективно обезопасить себя», - рассказал глава комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

Он уточнил, что все мероприятия осуществляются в соответствии с подписанным губернатором указом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

За время каникул будут выстроена схема организации дистанционного обучения школьников. «Хочу отметить, что система дистанционного обучения, а именно „Электронный дневник“, „Дневник.ру“, „Цифровой урок“ у нас работают на протяжении нескольких лет. Во всех муниципалитетах она отлажена. Мы внесем лишь дополнительные корректировки, чтобы ученик мог оперативно отправлять выполненные задания учителю для проверки и получения методических рекомендаций. Мы уверены, что все это послужит хорошим опытом взаимодействия в рамках дистанционных форм. Сегодня в школах для этого созданы все условия, включая и интернет, который проведен по национальному проекту», - добавил глава профильного комитета.