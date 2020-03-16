Допмеры для недопущения распространения коронавируса введены в детских садах Псковской области

21:19, 16 марта 2020, ПАИ

Дошкольные образовательные учреждения в Псковской области пока не закрываются. Но, как отметил руководитель регионального комитета по образованию Александр Седунов, в рамках проводимых мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции предприняты дополнительные меры.

«В настоящее время мы внимательно контролируем ситуацию, ежедневно общаясь со всеми муниципальными образованиями», - сообщил он.

В пакет дополнительных мер включены увеличенное количество влажных уборок помещений и дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

По словам Александра Седунова, проводятся беседы с родителями дошкольников о профилактике вирусных заболеваний.

Глава ведомства подчеркнул, что муниципалитеты смогут самостоятельно принять решение о введении режима карантина в детских садах при превышении порога заболеваемости вирусными инфекциями (в их числе и ОРВИ, и грипп) на 20%.

В школах Псковской области с 16 марта начались каникулы, со следующей недели образовательные учреждения будут переведены на дистанционное обучение.