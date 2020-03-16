Полную стоимость билетов вернут на отмененные рейсы в Эстонию, Латвию, Белоруссию

22:28, 16 марта 2020, ПАИ

В Псковской области приостановлено регулярное сообщение с приграничными странами — Белоруссией, Эстонией, Латвией. Такие меры приняты в целях недопущения распространения коронавируса, сообщил Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

«В связи с отменой рейсов граждане могут вернуть ранее купленные билеты со 100% возвратом стоимости», - заявили в ведомстве.

На данный момент во всех перечисленных странах, с которыми граничит Псковская область, выявлены и лабораторно подтверждены случаи заражения коронавирусом.

Эстония уже закрыла границу для иностранных граждан, приостановила выдачу шенгенских виз.

По инициативе России закрыта граница с Белоруссией.

В регионе предпринимаются меры по сохранению ситуации: запрещены массовые мероприятия, в школах раньше срока начались весенние каникулы, которые затем продолжатся дистанционным обучением детей. В ПсковГУ студенты с 16 марта перешли на такую форму обучения.