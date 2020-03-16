0
21:44
Названы победители псковского «Киберфестиваля-2020»
19:40
Собеседование 14 претендентов на включение в состав Молодежного парламента провели в Пскове
18:23
В случае борьбы с коронавирусом в Псковской области привлекут частные клиники
17:39
Начался ПАИ-live по вопросам защиты региона от коронавирусной инфекции (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
17:36
Сервис Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент
17:29
Неизвестные подожгли траву на дальнем Запсковье
16:55
О псковских ветеранах напишут очерки в рамках проекта «Мы помним»
Еще новости
Общество

Полную стоимость билетов вернут на отмененные рейсы в Эстонию, Латвию, Белоруссию

В Псковской области приостановлено регулярное сообщение с приграничными странами — Белоруссией, Эстонией, Латвией. Такие меры приняты в целях недопущения распространения коронавируса, сообщил Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

«В связи с отменой рейсов граждане могут вернуть ранее купленные билеты со 100% возвратом стоимости», - заявили в ведомстве.

На данный момент во всех перечисленных странах, с которыми граничит Псковская область, выявлены и лабораторно подтверждены случаи заражения коронавирусом.

Эстония уже закрыла границу для иностранных граждан, приостановила выдачу шенгенских виз.

По инициативе России закрыта граница с Белоруссией.

В регионе предпринимаются меры по сохранению ситуации: запрещены массовые мероприятия, в школах раньше срока начались весенние каникулы, которые затем продолжатся дистанционным обучением детей. В ПсковГУ студенты с 16 марта перешли на такую форму обучения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Россия закроет границы для иностранцев с 18 марта Допмеры для недопущения распространения коронавируса введены в детских садах Псковской области МИД Эстонии с 17 марта приостанавливает выдачу шенгенских виз Меры профилактики коронавируса на транспорте обсудили в Пскове Комитет по образованию: В Псковской области созданы все условия для дистанционного обучения школьников Концерт памяти Сергея Бодрова в Пскове перенесен Роспотребнадзор: Как проходит домашний карантин при подозрении на коронавирус На псковском участке госграницы температуру измерили более чем у 70 тысяч путешественников Из-за угрозы распространения коронавируса особое внимание уделят пенсионерам в Псковской области Исследования на коронавирус проводятся в двух лабораториях Пскова и Великих Лук
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Названы победители псковского «Киберфестиваля-2020»
16 марта 2020
Названы победители псковского «Киберфестиваля-2020»
Собеседование 14 претендентов на включение в состав Молодежного парламента провели в Пскове
16 марта 2020
Собеседование 14 претендентов на включение в состав Молодежного парламента провели в Пскове
В случае борьбы с коронавирусом в Псковской области привлекут частные клиники
16 марта 2020
В случае борьбы с коронавирусом в Псковской области привлекут частные клиники
Начался ПАИ-live по вопросам защиты региона от коронавирусной инфекции (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
16 марта 2020
Начался ПАИ-live по вопросам защиты региона от коронавирусной инфекции (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Сервис Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент
16 марта 2020
Сервис Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент
Неизвестные подожгли траву на дальнем Запсковье
16 марта 2020
Неизвестные подожгли траву на дальнем Запсковье
О псковских ветеранах напишут очерки в рамках проекта «Мы помним»
16 марта 2020
О псковских ветеранах напишут очерки в рамках проекта «Мы помним»
Глава псковского Роспотребнадзора призвал закрыть кинотеатры из-за коронавируса
16 марта 2020
Глава псковского Роспотребнадзора призвал закрыть кинотеатры из-за коронавируса

Идет загрузка...